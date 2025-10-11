El silencio de Óscar, único encausado por la muerte de Esther López: se niega a responder a Equipo de Investigación

Esther López apareció muerta en una cuneta casi un mes después de que desapareciera sin dejar rastro en 2022. La vecina de Traspinedo fue vista por última vez con unos amigos, en concreto con Óscar S. M., actualmente único encausado por el asesinato de la joven.

Esther López apareció muerta en una cuneta casi un mes después de que desapareciera sin dejar rastro en 2022. La vecina de Traspinedo (Valladolid), de 35 años, fue vista por última vez con unos amigos, en concreto con Óscar S. M., actualmente único encausado por el asesinato de la joven, aunque en libertad condicional.

La jueza admitió entonces a trámite una investigación para conocer si las abolladuras de su vehículo existían antes de que la Guardia Civil se lo requisase. Mientras, el principal sospechoso del caso está en libertad y la magistrada niega la prisión provisional ya que considera que es imposible hacer un relato de cómo ocurrió la muerte de Esther.

Así, en 2022, poco después del crimen, Equipo de Investigación se desplazó hasta la localidad para analizar el caso y hablar con los agentes, amigos y familiares. También con Óscar, que se negó a contestar a las preguntas de los reporteros.

En el juicio, Óscar aseguró que él y Esther dejaron a otro amigo en el parking del restaurante de su familia en torno a las 3:00 horas de la madrugada. Sin embargo, Óscar asegura que Esther se bajó de su coche 300 metros más adelante. Según su testimonio, la joven se quedó sola, en una vía secundaria y a cinco kilómetros de su casa. Ese fue el último lugar donde fue vista con vida.

