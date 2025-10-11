La misteriosa marcha de la tía Isabel a Madrid: "Dejó la cena preparada y la calefacción encendida"

Cuatro meses antes de su muerte, Isabel Suárez fue trasladada inesperadamente a Madrid por su sobrina Arancha Palomino y su pareja Luis Lorenzo. Según su entorno en Asturias, la anciana no avisó a nadie de su partida. Dos días después, comenzó una serie de largas visitas al médico.

Equipo de Investigación ha recuperado este fin de semana el reportaje sobre la 'misteriosa muerte de la tía Isabel'. En este fragmento, Glòria Serra recoge cómo cuatro meses antes de su fallecimiento, Arancha Palomino y Luis Lorenzo viajan a Grado (Asturias) a por su tía, para sorpresa de su entorno familiar.

Solo dos días después de llegar a Madrid, la sobrina llevó a la anciana a uno centro de salud, era 12 de marzo de 2021. Según la investigación, fue la primera de una larga lista de visitas al médico.

"Nunca me comentó que iba a marcharse a Madrid con Arancha, dejó sus cosas preparadas en la cocina para cenar y nos dio qué pensar a todos", desveló Montse Gutiérrez, amiga de Isabel, a quien le sorprendió su inesperada marcha. Según las declaraciones de la familia, la tía Isabel dejó ese día la calefacción encendida y la nevera llena de alimentos frescos.

Juicio contra el actor Luis Lorenzo y su mujer por detención ilegal de su tía

En marzo de 2025, la jueza que investiga al actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Palomino, por la muerte de la tía abrió juicio oral contra ambos por detención ilegal y por un delito contra la integridad moral de la anciana, así como por estafa agravada y administración desleal al tratar de quedarse con sus bienes, pero no por homicidio, como se investigó al inicio del proceso.

