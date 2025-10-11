Las mentiras de Óscar tras la desaparición de Esther López: pasó 17 minutos en un lavadero de coches, mintió a su ex...

Equipo de Investigación reconstruye los pasos del único encausado por la muerte de la vecina de Traspinedo la noche que desapareció y desmonta lo declarado por él ante la jueza.

El caso de la muerte de Esther López en 2022 aún no se ha resuelto. Su desaparición y posterior crimen en Traspinedo (Valladolid) ha puesto en jaque a los investigadores, que han conseguido que haya un único encausado, Óscar S.M., pero que se mantiene en libertad condicional por, según palabras de la jueza, la imposibilidad de dar luz a los hechos exactos en torno a la muerte de la joven de 35 años.

En un especial de 2022, Equipo de Investigación analizaba los hechos y hablaba con los investigadores, amigos y familiares. También accedía a las declaraciones del propio Óscar, que no dudó en mentir sobre la noche de los hechos y los días posteriores. Pero había una baza: el posicionamiento del teléfono del encausado.

El móvil que Óscar lleva consigo demuestra que condujo su vehículo durante 30 minutos hasta la agencia de viajes en la que trabajaba tras la desaparición de Esther López. Así, abrió con puntualidad el negocio familiar en el que trabajaba desde hacía cinco años. A mediodía, Óscar salió de la agencia y le envió un mensaje a su exmujer en el que le decía que tenía que ir a "descambiar un pantalón" a un centro comercial.

Sin embargo, su móvil registra el verdadero destino de Óscar: Traspinedo. Una hora después, tres cámaras de seguridad registraron un vehículo similar al suyo en un lavadero durante 17 minutos. Su teléfono móvil le situó en esta zona.

Sin embargo, el hombre negó ante la jueza que lavase su vehículo. "Él niega haber lavado el coche, a pesar de que tenemos la certeza de que lo ha hecho, y de que su coche en el momento que se analiza por primera vez está limpísimo. No hay restos de nada, no hay ni un pelo natural ni artificial de la vestimenta de Esther o de su propio cabello. Si decides afirmar que no lo has lavado nunca, entonces no tiene explicación de por qué está tan limpio", señalaba entonces Guillermo Ruiz, abogado de la familia de Esther.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

