Una camarera habla de la "semiesclavitud" en el sector: "Hacía 15 horas diarias e iba a trabajar llorando todos los días"

Una camarera que prefirió ocultar su identidad relató en este programa de Equipo de Investigación de 2022 que nunca había tenido ni nómina ni contrato y que trabajaba hasta 15 horas diarias. Denunció además tratos vejatorios en su puesto de trabajo. "Te hacen sentir como una mierda", afirmó.

No conocemos su nombre porque prefirió conservar su anonimato. Tanto es así que quiso viajar a Madrid para grabar esta entrevista que emitió Equipo de Investigación en 2022 en lugar de que las cámaras viajaran hasta la ciudad en la que vive, porque allí, temía, podrían reconocerla a pesar de no mostrar su rostro. "En este sector se conocen todos y yo quiero seguir trabajando", le dijo a la reportera del programa de laSexta esta camarera.

Ella empezó a trabajar en el sector porque dejó de estudiar, hacía más de 20 años. "En la zona en la que vivo o trabajas en la hostelería o trabajas en el campo, no hay otra", explicó. Cuando la redactora le preguntaba por una palabra que definiera su situación durantes las dos últimas décadas no dudó en responder con un duro término: "Semiesclavitud".

Nunca tuvo una nómina, en 20 años no había firmado un contrato. "Yo hacía 15 horas diarias, dependiendo también de la época, si pillaba Navidad, algún festivo o fiestas patronales", contó. Además, denunció haber recibido trato vejatorio en su trabajo. "Te pisotean mucho, te hacen sentir que eres una mierda. Recuerdo ir llorando a trabajar todos días", desveló.

"(Los camareros) tendrían que estar mejor retribuidos, pero esta retribución va en gran medida en función de la productividad", admitió Emilio Gallego, otro de los entrevistados para este reportaje. Él era secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.