La macrorredada contra el clan de 'Los Piños': 1.000 macetas de marihuana, joyas y zapatos de lujo

La operación, que fue analizada en Equipo de Investigación en 2022, permitió intervenir grandes cantidades de droga y material relacionado con el cultivo. En total, se requisaron más de 340 kilos de marihuana.

El elevado consumo eléctrico detectado en la calle Guadalete, en Puerto Serrano, Cádiz, fue la pista que permitió destapar una de las mayores operaciones contra el cultivo de marihuana en la localidad. Lo que en un principio parecía una simple anomalía en la red de suministro acabó derivando en una macrorredada contra el clan de 'Los Piños'.

Según recogía Equipo de Investigación en un programa de 2022, los registros se centraron en varias viviendas vinculadas al grupo, situado en esa misma avenida, donde residía parte del entorno del líder, conocido como 'El Patrón'.

La operación permitió intervenir grandes cantidades de droga y material relacionado con el cultivo. En total, se requisaron más de 340 kilos de marihuana, además de miles de cogollos preparados para su consumo. Un agente del dispositivo explicó la magnitud del despliegue. "Ese día llevaban diez órdenes de registro, pero se quedaron cortos", señaló.

La mayor sorpresa llegó en la vivienda atribuida a uno de los principales cabecillas del clan, donde los investigadores hallaron alrededor de 1.000 macetas de marihuana, con un valor estimado en el mercado de unos 300.000 euros. En el interior también se encontraron objetos de lujo como ropa de marca, joyas y unos 40 pares de zapatos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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