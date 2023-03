Cantantes, músicos, futbolistas e incluso algún ministro han sucumbido a la moda de los tatuajes, como mostró Equipo de Investigación en un programa realizado en 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Fidel Prieto, secretario de la Unión Nacional de Tatuadores y Anilladores, ha alertado en una entrevista con Equipo de Investigación de que no existe un registro de estudios. "Hay uno en la Comunidad de Madrid, pero es un registro de tatuajes, piercings y micropigmentación. El resto de comunidades no disponen de registro". "Ayudaría a distinguir quién trabaja de forma legal y quién no", agregó.

Prieto aseguró que en España "puede haber fácilmente entre 5.000 y 6.000 tatuadores ilegales". "Calculamos que por cada profesional legal hay dos ilegales, por lo que hay el doble de ilegales. Solo tienes que abrir Wallapop o cualquier red social, poner 'tatuaje económico' o 'tatuaje barato' y te saldrán cientos y cientos de personas que realizan tatuajes", denunció, como puedes observar en el vídeo superior.

