"Decían que Sánchez les pidió 500 euros para una herencia": un amigo de las hermanas de Morata habla de los mensajes de los estafadores:

Las dos mujeres asesinadas pidieron dinero a este conocido porque, supuestamente, el Gobierno no les dejaría salir del aeropuerto de Barajas. Equipo de Investigación analizaba en 2024 el crimen perpetrado por Dilawar Hussain, ya condenado.

Fue uno de los casos criminales más sonados de 2024 y hace tan solo una semana tuvo veredicto final:Dilawar Hussain, el hombre que acabó con la vida de tres personas en Morata de Tajuñapor una deuda económica fue declarado culpable hace unos días de asesinar a los hermanos de Morata de Tajuña con extrema violencia. Pero, ¿cómo se gestó el crimen?

Equipo de Investigación analizaba en 2024 el origen del sonado triple asesinato, centrado, sobre todo, en las ya famosas hermanas, víctimas de estafadores del amor. Así, Enrique, un amigo de las víctimas, accedió a hablar con el programa y contó algunos de los inverosímiles mensajes que recibían de los estafadores las hermanas asesinadas.

Ellas enviaron todo su dinero a sus supuestas parejas, pero siempre necesitaban más y más. En uno de estos mensaje decían que el "el sinvergüenza de Pedro Sánchez les pedía 500 euros" para poder recibir una herencia millonaria de sus presuntos novios online.

También decían "que les había escrito el presidente del Gobierno para decirles que en Barajas estaba el dinero", pero que "no les iban a dejar pasar porque había que darle 500 euros", recordó el amigo, quien dice que fue entonces cuando le pidieron un préstamo y él se negó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.