Entre gritos y gestos violentos: la reacción del exnovio de Cristina Bergua ante las cámaras

El caso de Cristina Bergua, desaparecida en 1997 en Cornellà con solo 16 años, sigue siendo un misterio. Su entorno asegura que aquel día quería dejar a su novio, Javier Román, quien hoy continúa viviendo en la casa donde se perdió su rastro.

El caso de Cristina Bergua sigue siendo una de las grandes incógnitas de la crónica negra española. La joven, de 16 años, desapareció en 1997 en Cornellà (Barcelona), cuando regresaba a casa después de pasar la tarde con su novio. Desde entonces, su paradero continúa siendo un misterio.

En 2018, Equipo de Investigación recuperó las claves de este caso dentro de un especial dedicado a desapariciones inquietantes aún sin resolver. Según el entorno de Cristina, aquel día quería poner fin a su relación con su novio, Javier Román.

"Quería dejar a Javi y vivir como una adolescente, lo que le tocaba", recuerda su amigo David Ferrer.

Ferrer también asegura que Cristina tenía un moratón en la cara poco antes de desaparecer y describe a su novio como una persona de comportamiento agresivo. Los padres de la joven, por su parte, denunciaron públicamente la frialdad con la que Javier reaccionó a la desaparición, mientras una exnovia suya declaró que la había amenazado cuando ella decidió dejarle.

Aunque Javier Román nunca fue detenido por la desaparición de Cristina, años después cumplió nueve años de prisión por intentar introducir en España tres kilos y medio de cocaína.

Tras recuperar la libertad, Equipo de Investigación logró localizarlo. A pesar de su cambio físico, los reporteros lo reconocieron. Sigue viviendo en la misma casa desde donde se perdió el rastro de Cristina.

Cuando el equipo intentó hablar con él, reaccionó con aspavientos y amenazas, evitando responder a cualquier pregunta sobre la joven. Ante las cámaras, optó por el silencio y continuó su camino, como si el pasado no lo alcanzara.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.