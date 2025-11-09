El desaparecido Antonio Ruiz sufría graves problemas de salud: "Tenía ronchas por todo el cuerpo"

Una persona del entorno cercano del granadino, al que se le perdió la pista en 2016, habla en Equipo de Investigación de la última vez que le vio. "Decían que ya había ido al médico, que era una intoxicación y que ya se le pasaría", cuenta.

En España hay muchos casos de desapariciones inquietantes sin resolver, entre ellos la de Antonio Ruiz, del que no se sabe nada desde 2016.. Este agricultor granadino de 57 años y vecino de Baza vivía entonces con una pareja, persona en la que se ha centrado la investigación durante todos estos años sin llegar a ninguna conclusión.

Equipo de Investigación analizaba en 2024, casi una década después del suceso, el sumario del caso y hablaba con algunos conocidos de Antonio, entre ellos, una de las personas que estuvo presente en la celebración de un cumpleaños en su casa justo antes de desaparecer.

Este testigo no quiere desvelar su identidad porque tuvo conflictos con la familia, pero no duda en hablar con el programa. "He tenido problemas con ellos, y me he tenido que ir del pueblo por ellos, por lo que no quiero que me vinculen (con la familia)".

Pese a esto, cuenta que la última vez que vio a Antonio fue en abril de 2016, durante la celebración del cumpleaños. "Él decía que se encontraba mal, tenía ronchas rojas por todo el cuerpo, por los brazos, por la cara y por todos lados, y fue a levantarse y no podía, por lo que lo acostaron y, desde entonces, no lo he vuelto a ver más", relata, a lo que añade que no propuso que llevaran al desaparecido al médico porque "decían que ya había estado, que le habían mandado su medicación, y que ya se le pasaría, que se había intoxicado".

Este testigo se convertiría después en una pieza clave en la investigación, aunque a día de hoy no se ha podido avanzar por falta de pruebas.

