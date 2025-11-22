"El que no pueda con los gastos, que cierre y se vaya": un hostelero denuncia la crisis en su sector y los pagos en negro

En una intervención en 'Equipo de Investigación', explicó que los gastos fijos de su negocio alcanzaban los 24.000 euros al mes: el incremento de los costes de la luz y la subida de los precios de los alimentos estaban asfixiando su capacidad para sostener el establecimiento.

Carmelo Rojas, un empresario de la hostelería con más de 43 años de experiencia, lanzó un duro alegato sobre la difícil situación económica en su sector en un programa de 'Equipo de Investigación' de 2022.

En una intervención para el programa, explicó que los gastos fijos de su negocio alcanzaban los 24.000 euros al mes: el incremento de los costes de la luz y la subida de los precios de los alimentos estaban asfixiando su capacidad para sostener el establecimiento.

Pese a que los precios no paran de subir, este empresario revelaba que no habían cambiado sus precios desde hacía años: "Lo malo será cuando ya no tengamos dinero para poder pagar". Carmelo también entra a cocina ya que un cocinero cobraría unos 2.000-2.200 euros y no podía pagarlo: "Damos entre 30-40 menús al día por 11 euros, antes cobraba 10".

"No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir las cuatro familias", explicó también.

A pesar de la presión financiera, Carmelo subrayó que él cumple con la legalidad ya que sus tres camareros estaban contratados y cotizaban a la Seguridad Social, aseguró.

Por su parte, denunció que existen muchos hosteleros que recurren al pago en negro para sobrevivir, pero él no estaba dispuesto a hacerlo. Con tono tajante, este hombre lanzó una advertencia: "El que no pueda con los gastos, que cierre y se vaya a su casa".

