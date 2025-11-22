Un hotel veterano en Booking reconoce su dependencia: "Ahora ya no hay elección, los necesitas"

Equipo de Investigación localiza a uno de los primeros hoteles que se unió a Booking, está en Ámsterdam, y su director asegura sentirse "muy orgulloso de haber sido uno de los primeros en trabajar" con la que hoy es la mayor agencia de viajes online del mundo.

Para rastrear el origen de Booking hay que remontarse a 1996. La plataforma nació de la mano de un grupo de jóvenes emprendedores que recorrían Ámsterdam llamando a las puertas de los hoteles para explicarles su idea, entonces revolucionaria. El boca a boca no tardó en hacer efecto: ofrecían a los alojamientos una comisión del 7%, muy por debajo del 25% que solían cobrar las agencias tradicionales.

En menos de un año, la web ya había gestionado más de cinco mil noches de hotel reservadas a través de la plataforma. Desde su base en Ámsterdam, el proyecto comenzó a expandirse rápidamente hacia Reino Unido, Francia, Austria, Italia y España. En 2001, Booking ya contaba con 56 empleados.

En sus inicios, la empresa buscaba sobre todo pequeños hoteles familiares. Equipo de Investigación localiza a uno de los primeros que se unió al proyecto: el séptimo establecimiento inscrito en la plataforma. Está en Ámsterdam, y su director asegura sentirse "muy orgulloso de haber sido uno de los primeros en trabajar" con la que hoy es la mayor agencia de viajes online del mundo.

Pero aquel entusiasmo inicial ha dado paso a una realidad muy distinta. "Ahora ya no hay elección. Booking es demasiado grande y los necesitas", reconoce la actual propietaria. Según afirma, entre el 60% y el 70% de sus reservas llegan ya a través de la plataforma.

