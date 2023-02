Manolo Arana González, honorable mayordomo de una hermandad del Puerto de Santa María, era cercano al mundo de los toros y tenía amistades en las altas esferas políticas. Se decía de él que era una persona influyente y que conocía a gente con poder, pero lo que hacía era aprovecharse de la desesperación de unos parados para sacarles el dinero, tal y como denunciaron las propias víctimas durante un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado. Ofrecía 1.100 euros a cambio de un puesto de trabajo que nunca llegaba.

"Se ha llevado nuestro dinero por la cara", explicaba una de las víctimas al poner la denuncia. "Primero me pidió 350 euros para hacer unos cursos y en total me levantó 1.100 euros", añade otro. "Me dijo que había que poner 1.100 euros y fui con mi señora al banco a que me dejaran los 1.100 euros", se lamenta otro.

Todos ellos eran vecinos de Benalup, Cádiz. El sargento de esta localidad descubrió que se había llevado un total de 40.000 euros de sus vecinos cuando empezó a investigar. También averiguó que se había empezado a mover por otros pueblos de Cádiz.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.