Lujo y fajos de billetes: el gancho de los hermanos Paterna para captar inversores en 'Zoe'

Como en una "película de Hollywood", Daniel y Camilo, los hermanos Paterna, compartían vídeos de su alto nivel de vida para captar inversores en 'Zoe', la red de estafa piramidal a nivel mundial encabezada por el argentino Leonardo Cositorto.

En 2022, Gloria Serra y su equipo lo que había detrás de la estafa piramidal de 'Zoe', un holding multinacional fundado por Leonardo Cositorto y por la que la Audiencia Nacional investigó a Daniel y Camilo Paterna. En este fragmento, los reporteros se desplazaron hasta la urbanización donde presuntamente vivía el Daniel, a tres kilometros del municipio de Elda (Alicante).

Por el pueblo se extendió un rumor que aseguraba que entre las personas que le reclaman su dinero hay incluso narcotraficantes. El programa se citó con uno de los inversores de 'Zoe', quien bajo anonimato destapó el alto nivel de vida del que presumian los hermanos: "Cada dos por tres tenían coches nuevos de alta gama, apartamentos, buenos chalets, buenas casas, no paraban de viajar por Sudamérica, por lo que si uno tiene unos pocos ahorros invierte ahí porque todos quieren mejorar en la vida".

Estos vídeos eran su gancho perfecto para atraer inversores. Y así, sin apenas conocimientos financieros llegan a manejar millones de euros. "Parece una película de Hollywood, con todo estupendo, muy fresco, muy sano, muy simple, muy aspiracional...", expresó

Pilar Llacer, experta en liderazgo, describió el contenido que subían como "una película de Hollywood": "Todo estupendo, muy fresco, muy sano, muy simple y muy aspiracional"

El método de los hermanos Paterna para convencer a la gente en invertir en 'Zoe'

"Son personas que se han hecho a sí mismas, que no tienen grandes estudios, que vienen de trabajos menos cualificados, y que utilizan un tipo de lenguaje para que les entienda la gente a la que quieren impactar entiende. Ese mensaje les llega y confían en ellos, porque se ven reflejados en algo que ellos son", respondío Llacer.

