¿Por qué Amazon se llama así? Un experto analiza todos los detalles del gigante de comercio online

El experto en Amazon Franc Carreras explica que "Amazon es una compañera que aspira a vender todos los productos del planeta": "Se llama así por la gran capacidad del Amazonas de llevar agua".

17 millones de españoles ya compran por Internet, y es que el comercio electrónico crece a una velocidad de vértigo como demostró Equipo de Investigación en este reportaje de una temporada pasada. El catálogo de Amazon parece infinito.

El experto en comercio electrónico Fran Carreras analizó el exitoso modelo de negocio de Amazon en el vídeo principal de esta noticia: "Tiene cuatro claves, la primera es la optimización logística, la segunda sería su devoción por el cliente, la tercera es que lideran con la innovación, lo que les ayuda a crecer de forma rápida y, por último, tienen una ambición ilimitada".

Y es que el experto señaló que "Amazon es una compañía que aspira a vender todos los productos del planeta" y explicó que "se llama así por la gran capacidad del Amazonas de llevar agua". "La devoción por el cliente es extrema", destacó el experto, que indicó que "es la única manera que tiene de suplir la desventaja de no tener el cara a cara".

