La última petición de Sara a su hermana antes de morir tras una cirugía estética: "Cuida de mis hijos"

En Equipo de Investigación, Nora Gómez relata los últimos momentos de su hermana Sara, fallecida tras una cirugía estética que le provocó graves lesiones internas. Entre el dolor y el miedo, Sara le pidió que cuidara de sus hijos antes de morir.

En la última temporada de Equipo de Investigación, el programa habló con Nora Gómez, hermana de Sara, la joven que murió desangrada tras someterse a una cirugía estética que le provocó hasta 30 laceraciones en distintos órganos.

Sara Gómez llegó al hospital Santa Lucía debatiéndose entre la vida y la muerte. "Cuando yo entro en Santa Lucía me di cuenta de que todo va mal", relata Nora en el programa. Recuerda aquellos instantes como un auténtico caos.

Cuando logró verla, Sara le dijo con sus "palabras textuales": "Hermana, me voy a morir, los quiero demandar, ¿qué me han hecho?". Nora cuenta que su hermana escuchó una "pelea en el quirófano" y que era plenamente consciente de su gravedad. Tanto, que le pidió que cuidara de sus hijos cuando falleciera: "Cuida de mis hijos", le dijo.

"Yo me quedé en shock, la vi totalmente aterrorizada, tenía pánico... Y con un hilo de voz se despidió de mí", recuerda Nora.

