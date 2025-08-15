El padre de 'El Yoyas' niega que su hijo sea violento pese a la condena por maltrato: "Cada uno tenemos nuestro carácter y genio"

Equipo de Investigación contactó con el padre de Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', para conocer más detalles sobre su fuga tras ser condenado por maltrato. El padre reconoce que ayudó a su hijo a esconderse y justifica su decisión.

En su día, Equipo de Investigación se puso en contacto con Carlos Navarro, padre de 'El Yoyas', con la intención de conocer más acerca de la fuga de su hijo cuando fue condenado a más de cinco años de prisión por maltrato.

Navarro confirma al programa que ayudó a su hijo a huir de la justicia. "Por su puesto que tuvo mi ayuda. Le dije: 'hijo, no te entregues'". "Nosotros le traíamos de todo, estaba todo el día encerrado, sin abrir ventanas, esperando que vinieran las hermanas, o bien yo para comer y nada más, y vigilantes siempre, hasta que lo cozaron", explica el padre de 'El Yoyas'.

Así justifica al programa que tanto él como el resto de su familia cooperasen en ocultarlo: "Si eres pariente sanguíneo, no te pueden acusar (de encubrimiento). Puedes encubrir a tu hijo perfectamente, que la ley no te puede hacer nada. Yo por un hijo corro los riesgos que haga falta".

Por otro lado, llega a negar varias veces a los reporteros de Equipo de Investigación que su hijo sea una persona violenta y lo justifica con tener "caracater".

"En absoluto. Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestro genio, nuestra forma de ser. Mi hijo ha tenido siempre valor a salir de los programas de televisión y al pan, pan y al vino, vino", comenta.

