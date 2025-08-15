Amazon y las cuatro claves de su éxito: "Sacrifican beneficios por captar más clientes"

Franc Carreras, experto en Amazon, analiza las cuatro claves del éxito de Amazon, entre las que se encuentran "su devoción por el cliente" o "aspirar a vender todos los productos del planeta".

17 millones de españoles ya compran por Internet, y es que el comercio electrónico crece a una velocidad de vértigo como demostró Equipo de Investigación en este reportaje de una temporada pasada.

Franc Carreras, experto en comercio electrónico, analizó el exitoso modelo de negocio de Amazon: "Son cuatro, la primera es la optimización logística, la segunda sería su devoción por el cliente, la tercera es que lideran con la innovación, lo que les ayuda a crecer de forma rápida y, por último, tienen una ambición ilimitada". Y es que el experto señaló que "Amazon es una compañía que aspira a vender todos los productos del planeta": "Se llama así por la gran capacidad del Amazonas de llevar agua".

"La devoción por el cliente es extrema", destacó el experto, que indicó que "es la única manera que tiene de suplir la desventaja de no tener el cara a cara". "Lo hace siendo muy generoso con las devoluciones", explicó Carreras, que destacó que España "está llena de personas que han pedido la devolución de un producto y la contestación ha sido que envía uno nuevo, pero que el cliente se puede quedar con el otro". Por ello, afirmó que "es una manera de ganarse a un cliente".

El experto señaló que Amazon "sacrifica resultados para mantener el liderazgo": "Es algo que para un inversor o accionista puede parecer contradictorio, pero los inversores o accionistas en Amazon creen más en la oportunidad a largo plazo que en el beneficio a corto".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa pasado de Equipo de Investigación.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Amazon Contrarreloj' en atresplayer.com.