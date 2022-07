Equipo de Investigación puso el foco en el negocio ilegal de la marihuana en Granada en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

La Guardia Civil descubre que el clan de 'Los Nardis' tienen más de una veintena de pisos en Pinos Puente, Granada. La mayoría de los domicilios están ubicados en lugares discretos y los investigadores sospechan que el clan usa estas viviendas para cultivar marihuana.

Equipo de Investigación se pone en contacto con una vecina de 'Los Nardis' que intenta vender su casa: "Buscan buscan pueblos tranquilos, casas con patios, con terreno o un sótano para cultivo de interior. Hace tres o cuatro años que la gente está vendiendo para irse".

Cuando la Guardia Civil registra las propiedades de 'Los Nardis' descubre la dimensión de sus negocios. Encuentran armarios llenos de ropa de marca y dinero en efectivo, más de 80.000 euros. Tienen hasta una máquina para contarlo.

"Podemos valorar lo intervenido en más de dos millones de euros. En los registros efectuados encontramos proyectos de construcción de una discoteca. Si no hubiéramos actuado, posiblemente ahora estaría abierta esa discoteca. La querían abrir en una zona próxima a su área de influencia, en una nave industrial. Si se trata de una operación de blanqueo, da lo mismo el dinero que ingresen con la discoteca", relata Javier Bello, jefe de Vigilancia Aduanera.

El programa trata de grabar en el lugar donde 'Los Nardis' querían abrir la discoteca, pero los vecinos lo impiden. "Aquí no hay nada, vamos. Cuando hay muertos no viene nadie. Venga, hombre", asegura una joven. "No grabéis más, irse de la barriada", añade otra.

Finalmente, después de ser increpados, los reporteros abandonan el lugar para evitar ser agredidos de una pedrada.

Por otro lado, Equipo de Investigación puede grabar cómo en uno de los barrios de Pinos Puente donde la tasa de paro es del 85% se ven en las calles coches de alta gama como Mercedes, Audi, o BMW. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.