Equipo de Investigación destapó los secretos del negocio de la marihuana en Granada en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Como recoge el vídeo principal de la noticia, un equipo del programa acompaña a los técnicos de una empresa de electricidad después de que reciban un aviso de un posible fraude. Los operarios se desplazan hasta el lugar y se encuentran con un enganche ilegal.

"No queremos descubrir nuestra identidad para evitar represalias, nos han amenazado con cortarnos el cuello, o partirnos las piernas", reconocen los técnicos mientras ocultan su rostro con pasamontañas para evitar ser descubiertos.

La Guardia Civil accede al interior del inmueble que tenía la luz pinchada, una casa de protección oficial, y descubre una importante plantación de marihuana con sistemas profesionales de extracción de aire y focos de alta potencia para que el cultivo crezca con mayor rapidez.

Los agentes incautan 536 plantas de marihuana que hubieran producido una cosecha que se hubiera vendido por más de 35.000 euros.

"Yo no me dedico a la hierba, es para dar de comer a mis niños porque tengo 20 nietos y vienen aquí todos a alimentarse porque nadie tiene un duro", reconoce el propietario de la plantación. No obstante, apunta que realmente las plantas no son suyas, sino "de personas", en relación a terceros.

En un barrio de Pinos Puente, Granada, donde la tasa de paro roza el 85%, es fácil ver en sus calles coches de alta gama como Mercedes, Audi y BMW. Además, como comprueba Equipo de Investigación in situ, el olor a marihuana es más que perceptible al pasear.

"Aquí fumamos todos porros", ironiza una vecina que acaba reconociendo que en la zona "casi todos" cultivan "para comer". "Estamos en Villa María porque hay mucha marihuana y hemos acabado todos enganchadicos a los porros", sostiene.

Precisamente, en Pinos Puente, el programa localizó la casa del clan de 'Los Tontos'. Sin embargo, nadie quiso hablar porque un miembro de la familia se encuentra en busca y captura, Adonai, alias 'El Pistolero'. Muchos consideran que él iba en el vehículo que atropelló a un guardia civil. Por su parte, él lo niega y no duda en mostrarse amenazante: "Al que pille diciendo eso le voy a cortar las asaduras". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

