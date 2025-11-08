"Llegué a ingresarle 430.000": el ganadero gallego que cayó en la red de 'Anita, la Fantástica'

Equipo de Investigación viaja a Mazaricos (A Coruña) para conocer la historia de José Lema, un ganadero que perdió 430.000 euros tras confiar en Ana María Vicente, conocida como 'Anita, la Fantástica', una mujer experta en ganarse la confianza de sus víctimas.

El equipo de Investigación se desplazó hasta Mazaricos (A Coruña) para conocer la historia de José Lema, un ganadero cuya pasión por las motos cambió su vida para siempre. Esa afición le llevó a coincidir con Ana María Vicente, más conocida como 'Anita, la Fantástica', una mujer carismática que acabaría convirtiéndose en la protagonista de una de las estafas más sonadas de los últimos años.

Con el paso de los meses y tras varios viajes juntos, José y Ana María forjaron una relación de confianza y amistad. Fue entonces cuando ella les propuso, a él y a un amigo, lo que parecía un negocio redondo: "Nos vendía unos packs de viajes al Mundial de MotoGP que, si no se llegaban a realizar, estaban asegurados. Según decía, nos devolvían lo pagado más una indemnización”.

La oferta parecía infalible: "Si el viaje costaba 2.000 euros, tú pagabas dos, y si se cancelaba, te reembolsaban cuatro", explica José Lema.

Pero la realidad era muy distinta."Nunca vimos ningún contrato ni documentación. Solo teníamos los mensajes que nos enviaba por WhatsApp", recuerda.

Confiado, José siguió invirtiendo dinero en los supuestos paquetes hasta que llegó a ingresar 430.000 euros."No recuperé nada", confiesa ante las cámaras.

Cuando decidió reclamarle el dinero, 'Anita, la Fantástica' desapareció. Desde entonces, José no volvió a saber nada de ella.

