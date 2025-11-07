"Tomando diazepam todos los días": así viven ahora los afectados por las inversiones con Paco 'el Bueno'

Ángel Martín, uno de los afectados, cuenta en equipo de Investigación que ahora paga 1.200 euros al mes con un sueldo de 1.350. Otro de los inversores cuenta que le ha dejado "empeñado".

Los afectados por las inversiones con Paco 'el Bueno' han hablado en Equipo de Investigación sobre cómo es su vida a día de hoy después de haberse quedado sin gran parte o sin la totalidad de sus ahorros. Uno de ellos es Ángel Martín, íntimo amigo de Francisco, que afirma que el colchón que tenía "ha desaparecido".

"He tenido una vida plácida y ahora me encuentro con que pago 1.200 euros al mes con un sueldo de 1.350. Me he tenido que buscar la vida. Ahora reparto comida a domicilio", ha expresado.

Otro de los afectados afirma que está tomando "diazepam todos los días": "No duermes. No duermes nunca, nunca. La mijilla de ahorros que tenías se la ha llevado entera y además me ha dejado empeñado".

Rosa, por su parte, ha confesado qué le diría a Paco 'el Bueno' si se lo encontrase cara a cara: "Tú qué has hecho. Deja a gente, amigos íntimos... Han confiado en ti, tienes que responder".

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.