Andrea Ropero habla por primera vez del acoso y las amenazas que sufrió en redes: "Denuncié, le detuvieron y le condenaron"

Andrea Ropero e Iñaki López hablan con Equipo de Investigación sobre un hecho tan desagradable como desconocido de su vida. Las amenazas e insultos machistas que recibió la periodista: "Es amedrentarte, que te calles".

Campeonas olímpicas, influencers, periodistas, no importa la profesión, el insulto es el mismo. "Viendo tu trabajo en El Intermedio, hay dos cosas que se te dan muy bien: enseñar tus tetas y dar mucha publicidad gratuita al fascismo criminal del PP".

Andrea Ropero lee ante las cámaras algunos de los insultos que ha recibido en las redes por desempeñar su trabajo en televisión. Otros, explica, también le decían "tú estás ahí por se la mujer de", cuando, recuerda, "yo llevo muchos más años que Iñaki (López, su marido), en laSexta.

"Con mi físico no se meten", apunta Iñaki en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma que, aunque lleva muchos años menos que Andrea en laSexta "nunca me han dicho tu estás ahí por ser el marido de". En este sentido, habla de "un componente machista, casposo, rancio y señoro que apesta".

La periodista comenta que estos insultos suelen provenir de cuentas anónimas "con una foto de cosas absurdas" y que "suelen utilizar siempre las mismas palabras": "Es amedrentarte, que te calles y por eso ellos utilizan esos términos de 'te voy a matar, vas a aparecer muerta si no haces esto...'", indica.

En el caso de Andrea, había un usuario que tenía un modus operandi "muy curioso": "Yo le bloqueaba y automáticamente creaba 35 cuentas distintas", comenta la periodista, que se pregunta "¿qué hace Meta o Telegram? ¿Por qué permiten que recibamos ese tipo de amenazas?".

Asegura que le costó "muchísimo tomar la decisión" de denunciar. Primero etiquetó a la Policía Nacional en sus redes, a modo de disuasión. Su sorpresa llegó cuando dos o tres horas más tarde le llamó un alto cargo de la Policía Nacional diciéndole que "tenía que denunciar".

"Denuncié, le detuvieron y le condenaron", apunta Andrea, que lo cuenta por primera vez y que explica que el sujeto fue condenado por ese delito de amenazas a "una orden de alejamiento" y a la imposibilidad de comunicarse con ellos "durante un año".

Esa persona, apunta, además "había acosado también antes a otras periodistas y a una de ellas la había intentado agredir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Machos Alfa: del like al delito' en atresplayer.