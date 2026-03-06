Una mujer denuncia el "acoso en masa" de 'Spirit Hugo' y su comunidad: "Hizo un vídeo en el que se descojonaba de mi violación"

Equipo de Investigación habla con una chica que, tras publicar un vídeo en el que hablaba sobre la violación que había sufrido, se convirtió en objetivo de la machosfera. Sufrió insultos que, asegura, le provocaron "ataques de ansiedad diarios".

Una mujer víctima de agresión sexual sube un vídeo en el que explica que sufrió una violación en Bilbao. Cuenta que no ha vuelto a ser la misma chica que era antes de ese día y que su agresor se ha fugado a Mali.

Este vídeo es publicado por 'Spirit Hugo', un tiktoker de la machosfera, y a partir de ahí, tal y como comenta la chica a 'Equipo de Investigación', empieza a recibir "un acoso en masa brutal".

"Ella tiene cara de hombre, igual está atrapado y por eso está enfadada con la vida", "Estás amargada, estás chalada". Comentarios como estos recibe "miles" y le afectan hasta el punto de tener "ataques de ansiedad diarios".

Ella decide responderles con otro vídeo que, afirma, "aumentó todo". El tiktoker le responde en vídeos con comentarios en los que se ríe de la violación de la joven: "Voy a tener que hablar con mi amigo de Mali porque se quedó con ganas de más... terchef", llega a afirmar.

La joven decide denunciar a Hugo López, que finalmente es condenado como "autor criminalmente responsable de un delito leve de amenazas". Sin embargo, ella asegura que la sentencia no sirve para que se detenga: "Nada más salir, realizó un vídeo diciendo que se descojonaba de mi violación".

Fuera del País Vasco también se notifican casos que reciben insultos de los seguidores de Hugo. Una mujer denuncia desde Suiza y otra desde Argentina recibe amenazas de muerte, que según su querella ocurren inmediatamente después de Hugo publicara videos exponiendo su identidad, sus fotografías y los lugares donde trabaja.

