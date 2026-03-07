Iñaki López, sobre los insultos a su mujer Andrea Ropero: "Hay un componente machista casposo, rancio y señoro que apesta"

Equipo de Investigación conversa con Andrea Ropero y su marido Iñaki López, que en este vídeo explican los insultos machistas y amenazas que recibe la periodista en redes, hasta el punto de haberlo denunciado y logrado una condena.

La machosfera en las redes sigue un mismo patrón, también con las personas conocidas. El insulto siempre es el mismo, como explica Andrea Ropero en el vídeo sobre estas líneas.

La periodista de 'El intermedio" lee algunos mensajes que ha recibido: "Hay dos cosas que se te dan muy bien, enseñar tus tetas y dar mucha publicidad gratuita al fascismo criminal del PP". También le dicen que "estás ahí por ser la mujer de", todo ello a pesar de que, explica, lleva mucho más tiempo en laSexta que su marido, Iñaki López.

El presentador de Más Vale Tarde señala que en su caso no se meten con su físico ni le dicen "tú estás ahí por ser el marido de". Insultos en los que Iñaki afirma que hay "un componente machista casposo, rancio y señoro que apesta".

Andrea señala que este tipo de insultos casi siempre provienen de cuentas anónimas y con el mismo patrón, cuyo objetivo es "es amedrentarte, que te calles".

En el caso de la periodista, su acosador tenía un "curioso" modus operandi, ya que cuando le bloqueaba creaba automáticamente 35 cuentas diferentes. Por ello, se pregunta "¿qué hacen las compañías?" para poner freno a este tipo de actitudes abusivas.

Andrea reconoce que le costó denunciar, hasta que un día etiquetó a la Policía en un tuit donde denunciaba el hostigamiento al que se estaba viendo sometida. Horas después recibió la llamada de un alto cargo de la Policía Nacional que le dijo que tenía que hacerlo.

Finalmente, su acosador fue detenido y condenado por un delito de amenazas con una orden de alejamiento y la imposibilidad de comunicarse con ellos durante un año. Una persona que, explica Andrea, ya había acosado a otras periodistas e incluso había intentado agredir a una de ellas.

