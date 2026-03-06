Ahora

La comunidad como arma

"Su manera de generar ingresos es a través del odio": la querella contra 'Red Pill' por hostigar en redes a una mujer que denunció una agresión sexual

Una mujer que puso una denuncia por acoso laboral y haber sufrido una agresión sexual en el trabajo, explica en este vídeo cómo 'Red Pill' y su comunidad hicieron público este caso e iniciaron una campaña de "acoso y derribo" contra ella.

'Red Pill' es uno de los nombres propios de la machosfera en España. Tiene 255 millones de visualizaciones. El periodista Raúl Novoa cuenta que le hizo una entrevista, que 'Red Pill' prefirió hacer por escrito "porque decía que no se fiaba de los medios de comunicación".

También le alertó de que su comunidad "está avisada", así como su abogado y le dijo que si manipulaba la información, "convocan a todos sus seguidores para generar odio".

El discurso no se queda en YouTube. Se vende en eventos, en cursos y en comunidad privada. No es solo contenido, es ideología compartida. Cuando alguien le cuestiona, no responde con argumentos, sino señalando.

Fátima Santos es una mujer que denuncia haber sufrido acoso laboral y una agresión sexual en el trabajo. Un conflicto privado hasta que alguien filtra el caso y el altavoz lo convierte en contenido.

La comunidad hace el resto. Primero, la desacreditan, después la insultan: "De mí han dicho y de mis hijas todo lo que han querido y más", afirma.

Luego llegan las amenazas y finalmente la pareja denuncia a 'Red Pill' por difundir datos privados y por convertir una historia íntima en una diana pública. "Su manera de generar ingresos es a través del odio. Así trabaja esta gente", afirma.

