Ahora

Machosfera

La amenaza de 'Red Pill' a 'Equipo de Investigación': "Que sepáis que voy a ir a por vosotros en redes sociales"

'Equipo de Investigación' contacta con 'Red Pill', uno de los principales podcast de la machosfera en España, para preguntarle por las denuncias contra él por exponer datos privados y animar a su comunidad a ir contra determinadas personas. Su reacción, en este vídeo.

'Equipo de Investigación' contacta con 'Red Pill', uno de los principales podcast de la machosfera en España, para preguntarle por las denuncias contra él por exponer datos privados y animar a su comunidad a ir contra determinadas personas. Su reacción, en este vídeo.

'Equipo de Investigación' consigue contactar con 'Red Pill', un creador de contenido y uno de los principales exponentes de la machosfera en España, para preguntarle por las denuncias contra él por el uso de su podcast para exponer datos privados y animar a su comunidad a ir contra determinadas personas.

Él se defiende asegurando que estas denuncias son "una pantomima y una subnormalidad como el tamaño de un templo" y asegura a los reporteros del programa que "os ha contado una milonga": "Yo puedo ir a denunciarte a ti que me has violado", sostiene.

Para conceder una entrevista al programa exige dos cosas: callar al denunciante y salir en directo en la cadena. Cuando el programa no las acepta, amenaza: "Que sepáis que voy a ir a por vosotros en redes sociales".

Del discurso al señalamiento personal y del timeline a la vida real. Cuando el odio se coordina, siempre acaba igual: alguien con nombre y apellidos se convierte en objetivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Machos Alfa: del like al delito' en atresplayer.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU e Israel apuntan a un largo conflicto en Irán con el inicio de una nueva fase mientras Trump recuerda la IIGM con su exigencia de "rendición incondicional"
  2. Claves de la Ley de Seguridad de Nacional a la que el PP se aferra para exigir al Gobierno una votación (innecesaria) sobre el envío de la fragata a Chipre
  3. Vox expulsa a Ortega Smith definitivamente del partido y abre expediente disciplinario a Antelo
  4. La Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual agravada y lesiones
  5. La llamada al 112 que avisó del peligro de la pasarela 24 horas antes de la tragedia de Santander: "Como pase un grupo de personas por aquí, se mata"
  6. Vox tumba la segunda votación para investir a Guardiola y deja Extremadura al borde de la repetición electoral