La amenaza de 'Red Pill' a 'Equipo de Investigación': "Que sepáis que voy a ir a por vosotros en redes sociales"

'Equipo de Investigación' consigue contactar con 'Red Pill', un creador de contenido y uno de los principales exponentes de la machosfera en España, para preguntarle por las denuncias contra él por el uso de su podcast para exponer datos privados y animar a su comunidad a ir contra determinadas personas.

Él se defiende asegurando que estas denuncias son "una pantomima y una subnormalidad como el tamaño de un templo" y asegura a los reporteros del programa que "os ha contado una milonga": "Yo puedo ir a denunciarte a ti que me has violado", sostiene.

Para conceder una entrevista al programa exige dos cosas: callar al denunciante y salir en directo en la cadena. Cuando el programa no las acepta, amenaza: "Que sepáis que voy a ir a por vosotros en redes sociales".

Del discurso al señalamiento personal y del timeline a la vida real. Cuando el odio se coordina, siempre acaba igual: alguien con nombre y apellidos se convierte en objetivo.

