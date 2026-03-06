Machosfera
La amenaza de 'Red Pill' a 'Equipo de Investigación': "Que sepáis que voy a ir a por vosotros en redes sociales"
'Equipo de Investigación' contacta con 'Red Pill', uno de los principales podcast de la machosfera en España, para preguntarle por las denuncias contra él por exponer datos privados y animar a su comunidad a ir contra determinadas personas. Su reacción, en este vídeo.
Él se defiende asegurando que estas denuncias son "una pantomima y una subnormalidad como el tamaño de un templo" y asegura a los reporteros del programa que "os ha contado una milonga": "Yo puedo ir a denunciarte a ti que me has violado", sostiene.
Para conceder una entrevista al programa exige dos cosas: callar al denunciante y salir en directo en la cadena. Cuando el programa no las acepta, amenaza: "Que sepáis que voy a ir a por vosotros en redes sociales".
Del discurso al señalamiento personal y del timeline a la vida real. Cuando el odio se coordina, siempre acaba igual: alguien con nombre y apellidos se convierte en objetivo.
