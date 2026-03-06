Carla Doyle afirma que llegó a cambiar su contenido por los insultos machistas: "Cuando estaba más asociado al público femenino, no me llegaban"

"No deberías estar hablando de videojuegos, deberías estar en la cocina", "Si eres muy feminista, ¿por qué te maquillas?" son algunos de los comentarios que ha tenido que leer Carla Doyle, influencer y desarrolladora de videojuegos.

Carla Doyle es una conocida influencer y desarrolladora de videojuegos que ha recibido en sus redes mensajes machistas. En el vídeo sobre estas líneas lee para 'Equipo de Investigación' algunos de ellos.

"No deberías estar hablando de videojuegos, deberías estar en la cocina", dice uno, mientras que otro le pregunta: "Si eres muy feminista, ¿por qué te maquillas?". "Es muy ridículo, pero sigue habiendo estos comentarios", apunta la influencer.

Carla afirma que, por culpa de estos mensajes, durante años estuvo cambiando el tipo de contenido que ofrecía en sus redes. "Empecé a hacer un contenido más de lifestyle y moda porque, por lo que sea, cuando era un contenido más asociado al público femenino, no me llegaban ese tipo de comentarios", señala.

El mensaje es claro: si hablas, te atacan y si eres mujer, el ataque cambia. No es un comentario, es una oleada y a veces cruza la pantalla.

