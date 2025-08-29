¿El café quita el sueño? Una joven lo pone a prueba durante 15 días

Rosario no imagina comenzar el día sin café, pero se somete a un experimento en una clínica especializada en sueño: pasa cuatro días sin consumirlo y otros cuatro tomando hasta cuatro tazas diarias.

A Rosario, de 25 años, el café le marca el pulso de cada jornada. Por las mañanas coordina una sala de exposiciones, por las tardes estudia interpretación, y en medio de ese ritmo frenético no hay día que arranque sin su dosis de cafeína.

Acostumbrada a beber dos tazas diarias, decide someterse a un experimento de 15 días para comprobar cómo influye realmente el café en su descanso. Para ello, acude a una clínica especializada en el estudio del sueño, donde seguirá una rutina controlada.

La prueba se divide en dos fases. En la primera, Rosario pasa cuatro días sin probar el café. La diferencia se nota pronto: en la segunda noche, a las once, admite estar "muerta", cuando lo habitual es que aún conserve energía.

En la segunda etapa, duplica la dosis y bebe cuatro cafés diarios. El efecto es inmediato: una de las noches, pasada la una de la madrugada, confiesa seguir con muchísima energía. "Se nota que he vuelto al café", comenta entre risas.

Al finalizar el experimento, entrega el reloj inteligente con el que registró su sueño durante las dos semanas. Los datos no engañan: según el análisis médico, los días sin café durmió, de media, 24 minutos más.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.