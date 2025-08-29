El hallazgo que sorprende a la ciencia: el café no altera el sueño, el tabaco y el alcohol sí

El mayor experto en café de España recomienda tomar entre tres y cuatro cafés al día pero, ¿tomar tantos cafés puede afectar a la calidad del sueño o del descanso? La sorprendente respuesta de Félix Martín, en el vídeo.

El café, una de las bebidas más consumidas del mundo, no solo despierta por las mañanas: también podría alargar la vida. Así lo sostiene Félix Martín, neumólogo y considerado el mayor experto en café y salud en España, que lleva más de una década recopilando evidencias científicas sobre sus beneficios. "Hay estudios que revelan que su consumo regular reduce el riesgo de muerte a partir de una taza", asegura en conversación con Equipo de Investigación.

El especialista cita el último trabajo del Instituto Karolinska de Estocolmo, publicado en marzo de 2023, que concluye que "una mayor concentración de cafeína en plasma se asocia con una reducción del riesgo de diabetes tipo 2". Por ello, Martín recomienda entre "tres y cuatro cafés al día", una cantidad que, según subraya, "disminuye notablemente la tasa de mortalidad por todas las causas".

La reportera le plantea entonces la duda inevitable: "¿Y beber tanto café no afecta al descanso?". Martín responde con datos. "En un estudio sobre el sueño, se compararon los efectos del tabaco, el alcohol y el café. La sorpresa fue que se observó una alteración de la arquitectura del sueño con el tabaco y el alcohol, pero no con el café. Esto llamó mucho la atención", explica.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023 que hemos recuperado en laSexta.com.

*Puedes ver el contenido completo en Atresplayer.