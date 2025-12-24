Un agricultor, tras alquilar sus tierras para instalar plantas solares: "Antes ganaba 100 euros por hectárea; ahora, 1.900"

Equipo de Investigación se desplazaba en 2023 hasta Carmona, Sevilla, para hablar con un agricultor que había alquilado sus tierras para instalar plantas solares. Estos eran sus motivos para hacerlo.

El campo andaluz también se ha rendido al empuje de la energía solar. La instalación de placas fotovoltaicas, que comenzó como una solución doméstica frente al encarecimiento de la electricidad, se ha extendido a las tierras de cultivo, transformando el paisaje y la economía de muchos municipios, como podemos ver en este reportaje de 2023 de Equipo de Investigación.

En ese año, hasta 200.000 familias ya contaban con placas solares en sus viviendas, el doble que el año anterior, un dato que refleja el auge de esta nueva 'moda'. La tendencia ha ido más allá del ámbito urbano y ha afectado al sector agrario: numerosos agricultores dejan de labrar parte de sus fincas para alquilarlas a empresas especializadas en instalaciones solares. Y lo hacen atraídos por el beneficio económico, muy superior al de sus cultivos.

Uno de los municipios que mejor ejemplifica este fenómeno es Carmona, en Sevilla, donde se experimenta un auténtico boom. Según explicó Juan Ávila, el alcalde, al programa de laSexta, entonces ya había 28 proyectos en marcha que prometían reportar millones de euros a la localidad gracias al alquiler de tierras agrícolas.

"Ahora, te vienen dándote un dinero por hectárea"

José Portillo es uno de los agricultores que había dado el paso. Había puesto en alquiler 15 hectáreas -en las que antes cultivaba trigo, pipas y garbanzos- para la instalación de una macroplanta. El motivo principal, reconocía, era económico: "Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros", contaba. Con esos ingresos, explicaba, podría permitirse viajar y hacer cosas que nunca había podido hacer y que le iban a venir "de maravilla". "Vivir mejor y viajar un poco", resumía.

Mientras tanto, las placas solares avanzaban sobre las 92.000 hectáreas de cultivo que rodean la localidad sevillana. Pero el cambio no estaba exento de polémica entre los vecinos. "Ha habido un revuelo grande porque de toda la vida la gente ha estado cultivando sus tierras y ahora te vienen dándote un dinero por hectárea.", reconocía otro residente, que también señalaba que las áreas de cultivo había descendido entre un 20 y un 30 %.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

