El abogado que preparó la demanda contra la promotora de Charly: "Desde el primer momento era una cortina de humo"

El letrado mallorquín, encargado de llevar a cabo la denuncia contra Carlos García Roldán, que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de Baleares, relataba en 2023 a Equipo de Investigación que el timador llegó a vender más de 30 promociones cuando presuntamente ni siquiera contaba con el suelo para construirlas.

El caso de Carlos García Roldán, conocido como Charly, el presunto estafador inmobiliario que deslumbró a Mallorca con promociones de lujo que nunca existieron, se juzgó el pasado diciembre de 2025: el hombre ya cumple 15 años de cárcel por cometer la mayor estafa inmobiliaria de la historia de Baleares.

En un especial de Equipo de Investigación de 2023, previo al proceso judicial, el programa analizaba el caso y hablaba, entre otros, con uno de los abogados que llevaba a algunas de las víctimas. Bartolomé Salas preparaba entonces una demanda civil multitudinaria y representaba a más de un centenar de afectados, con un fraude estimado en unos dos millones de euros.

Salas asegura que cada semana aparecían nuevos damnificados y que la cifra estafada no dejaba de crecer, por lo que preveía coordinarse con otro letrado para agrupar a todas las víctimas.

En aquel momento, Salas calculaba que podrían superar las 250 personas afectadas. Finalmente la condena fue por el timo a 240 personas.

Salas explicaba entonces que la mayoría de las promociones ni siquiera contaban con el solar en propiedad. "Nunca pudo ejecutar lo que vendía. Desde el primer momento era una cortina de humo, no había nada detrás", afirma.

