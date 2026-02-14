Así se encontró un policía su coche calcinado tras parar al padre de 'El Patrón' en un control en el territorio de 'Los Piños'

Después de que varias patrullas de la Policía Local de Puerto Serrano, pararan a Francisco 'El Piño', padre de 'El Patrón', un agente se encuentra su vehículo quemado.

Equipo de Investigación grabó en 2022 un control de la Policía en el pueblo gaditano de Puerto Serrano, donde una calle entera del pueblo está controlada por el clan de 'Los Piños', acusado de supuesto blanqueo.

En dicho control, los agentes pararon a 'El Piño', padre de Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón' y quien se sitúa a la cabeza. 'El Piño' se mostró desafiante con una reportera del programa al ser preguntado si su hijo tiene plantaciones de marihuana en casa: "Tienes cara de meterte rayas, cuando quieras te aviso y te vendo algo".

No obstante, el control transcurrió con aparente normalidad hasta que, dos semanas después, un agente de los que participaron en el control encontró su coche totalmente calcinado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

