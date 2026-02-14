Ahora

Hemeroteca de Equipo de Investigación

Así se encontró un policía su coche calcinado tras parar al padre de 'El Patrón' en un control en el territorio de 'Los Piños'

Después de que varias patrullas de la Policía Local de Puerto Serrano, pararan a Francisco 'El Piño', padre de 'El Patrón', un agente se encuentra su vehículo quemado.

El coche de un policía, calcinado tras parar al padre de 'El Patrón' en un control en el territorio de 'Los Piños'

Equipo de Investigación grabó en 2022 un control de la Policía en el pueblo gaditano de Puerto Serrano, donde una calle entera del pueblo está controlada por el clan de 'Los Piños', acusado de supuesto blanqueo.

En dicho control, los agentes pararon a 'El Piño', padre de Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón' y quien se sitúa a la cabeza. 'El Piño' se mostró desafiante con una reportera del programa al ser preguntado si su hijo tiene plantaciones de marihuana en casa: "Tienes cara de meterte rayas, cuando quieras te aviso y te vendo algo".

No obstante, el control transcurrió con aparente normalidad hasta que, dos semanas después, un agente de los que participaron en el control encontró su coche totalmente calcinado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rubio llama a una "alianza fuerte" con Europa pero con las exigencias de Trump: "Reclama reciprocidad de sus amigos europeos"
  2. La 'ley del silencio selectivo' se impone en el PSOE: los barones callan sobre las críticas a Lambán y claman contra Felipe González
  3. Más frío, más viento, pero menos lluvia el fin de semana: Oriana se despide este sábado con aviso rojo en la Comunitat Valenciana para dar paso a un anticiclón
  4. Hasta 35 millones para Equipo Económico en cinco años, una amortización sospechosa o pagadores desconocidos: el informe patrimonial del exministro Montoro
  5. El Patronato: la cárcel moral del franquismo que persiguió a la "mujer caída" hasta 1985
  6. Una vecina del secuestrador de Murcia llevó a la víctima al médico tras perder la visión por una paliza y la devolvió al horror de esa casa