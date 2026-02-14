Ahora

De gastarse 712.000 euros en el casino a trabajar como repartidor en Colombia: así cambió de vida el estafador Charly tras darse a la fuga

Carlos García Roldán se ocultó en el país latinoamericano en una sencilla vivienda de un barrio humilde, donde intentó pasar desapercibido para los agentes comenzando a trabajar como repartidor y cambiando su aspecto físico.

Charly

Carlos García Roldán, más conocido como Charly, fue condenado en diciembre de 2025 a 18 años de cárcel por cometer la mayor estafa inmobiliario de Baleares: timó 3,3 millones a 240 personas. Equipo de Investigación analizaba su caso en un especial de 2023, en el que contaba como era el tren de vida del estafador ya en prisión y también cómo se desarrolló su fuga a Colombia.

Entonces, Brilli Vanesa era su pareja y el modo de vida que llevaban, según cuenta la Guardia Civil al programa, era "de un alto nivel". Iban a "buenos hoteles, restaurantes, clubs distinguidos para ir a tomar algo (...) una vida de lujo". Sin embargo, descubrieron que la mujer mantenía contacto con Charly cuando se da a la fuga y que habría ayudado a desviar 30.000 euros del dinero de la trama hasta su país natal: Colombia.

"Brilly Vanesa es la persona que nos localiza el punto donde se encuentra Carlos García Roldán, diciéndonos que se fugó a mediados de abril", explicaba la Guardia Civil. Se fugó a Colombia por la "sensación de que las víctimas ya se le echaban encima".

Los agentes emitieron una orden de detención internacional para atraparle. Se escondía en una sencilla vivienda de un barrio humilde. Cambió su aspecto: se cortó y tiñó el pelo, y además se dejó barba de varios días. Comenzó a trabajar como repartidor.

