Un guardia civil, sobre la primera gran operación contra el clan de 'Los Piños': "Consumían más luz que todo el hospital comarcal"

El gran consumo de luz de la calle Guadalete es el origen de la primera gran operación contra el clan de 'Los Piños'. "Consumía más luz que todo el hospital comarcal de Villamartín", destaca un agente de la Guardia Civil.

En 2022, los reporteros de Equipo de Investigación recorrieron la localidad gaditana de Puerto Serrano hasta que, en un momento dado, se dieron cuenta de que no había luz en las calles. Y es que los cortes de luz formaban parte del día a día de sus vecinos, quienes lo achacaban a los enganches para plantaciones ilegales.

"Tienen marihuana sembrada por todo el pueblo", aseguró una señora a los reporteros, a los que afirmó que estas plantaciones generaban unas consecuencias que pagaban "entre todos": "Tenemos que estar callados y ya está".

Este gran consumo de luz de la calle Guadalete fue el origen de la primera gran operación contra el clan de 'Los Piños'. "Ese tramo de la calle consumía más luz que todo el hospital comarcal de Villamartín", explicó un agente de la Guardia Civil en el vídeo principal de esta noticia.

