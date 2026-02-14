Así era el tren de vida del responsable de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares: "Manejaba mucho dinero"

Carlos García Roldán fue condenado el pasado mes de diciembre a 15 años de cárcel por timó 3,3 millones a 240 personas. Equipo de Investigación analizaba su caso en 2023.

Carlos García Roldán, más conocido como Charly, fue condenado en diciembre de 2025 a 18 años de cárcel por cometer la mayor estafa inmobiliario de Baleares: timó 3,3 millones a 240 personas. Equipo de Investigación analizaba su caso en un especial de 2023, en el que contaba como era el tren de vida del estafador ya en prisión.

Y es que, a simple vista, Charly encajaba en el perfil del promotor de éxito. Se movía por los mejores restaurantes de Mallorca, frecuentaba fiestas en clubes exclusivos y conducía coches de alta gama. Su desembarco en la isla no pasó desapercibido: algunos le apodaron Donald Trump, por la magnitud del proyecto que presentó: treinta y dos promociones en zonas privilegiadas a precios irresistibles.

En menos de un año vendió más de un centenar de viviendas de lujo sobre plano. Nadie imaginaba que aquel hombre afable acabaría huyendo sin levantar un solo muro. ¿Quién era realmente Charly? ¿Cómo llegó a Mallorca? ¿Y dónde están los cuatro millones de euros que reclaman los afectados?

El reportaje de Equipo de Investigación revela que, mientras los compradores ingresaban las reservas, Charly y su equipo presuntamente desviaban los fondos de la promotora. Solo en un casino gastó más de setecientos mil euros. Cuando la Guardia Civil acudió a detenerlo ya se había esfumado. Su rastro llevó hasta Colombia, donde cambió su aspecto hasta resultar casi irreconocible.

Su método era simple: ofrecer viviendas entre un 20% y un 50% más baratas que la competencia. Así, las cuentas de la promotora alcanzaron cifras millonarias.

Jonathan Morales, uno de los últimos en firmar una reserva, aún recuerda la impresión que le causó: "Vestía muy bien, llevaba un reloj caro, tenía un Mercedes en la puerta y una moto... parecía un hombre con mucho dinero". Tanto Charly como su promotora proyectaban la imagen de un negocio "de muy alto nivel". "Daban confianza", resume.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.