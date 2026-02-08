El lujoso tren de vida del presunto estafador Charly: "Llevaba un Mercedes, vestía muy bien, comía en restaurantes..."

Equipo de Investigación revela que, mientras los compradores ingresaban sus señales de reserva, Charly y su equipo presuntamente desviaban el dinero de la promotora. Jonathan Morales, uno de los últimos en firmar un contrato de reserva, recuerda la impresión que le causó.

Durante meses, Charly se movió por Mallorca como un empresario de éxito. Frecuentaba restaurantes de alto nivel, acudía a fiestas en clubes exclusivos y conducía coches de alta gama. Su desembarco en la isla no pasó desapercibido: algunos llegaron a apodarlo Donald Trump, tanto por su parecido físico con el expresidente estadounidense como por el ambicioso proyecto que presentaba —32 promociones de viviendas en zonas privilegiadas y a precios irresistibles.

En menos de un año logró vender sobre plano más de un centenar de viviendas de lujo. Nadie imaginaba entonces que aquel promotor afable acabaría huyendo sin haber colocado un solo ladrillo. ¿Quién era realmente Charly? ¿Cómo llegó a Mallorca? ¿Y dónde están los cuatro millones de euros que reclaman los afectados?

El reportaje de Equipo de Investigación desvela que, mientras los compradores ingresaban las señales de reserva, Charly y su entorno presuntamente desviaban fondos de la promotora. Solo en un casino llegó a gastar más de 700.000 euros. Cuando la Guardia Civil fue a detenerlo, ya se había esfumado. El rastro seguido por el programa conduce hasta Colombia, donde el supuesto promotor habría cambiado radicalmente de aspecto hasta resultar casi irreconocible.

Su método era simple y eficaz: ofrecer viviendas entre un 20% y un 50% más baratas que las de la competencia. En poco tiempo, las cuentas de la promotora alcanzaron cifras millonarias. Jonathan Morales, uno de los últimos compradores en firmar un contrato de reserva, recuerda la impresión que le causó: "Vestía muy bien, llevaba un reloj caro, tenía un Mercedes en la puerta y una moto… parecía un hombre con mucho dinero". Según Morales, tanto Charly como su empresa proyectaban la imagen de un negocio "de muy alto nivel". "Daban confianza", resume.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

