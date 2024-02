Un rider accedió a que le pusiéramos un micrófono y una cámara para ser testigos de cómo es una noche en su trabajo, donde deben hacer una entrega cada diez minutos en hora punta; tal y como comprobó este programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Además, el trabajador, también explicó que debía "ir rápido porque la empresa me tiene geolocalizado" y, si no cumple con los tiempos, le pueden sancionar. También aprovechó su intervención para denunciar las condiciones laborales de muchos de sus compañeros: "El 80% siguen de falsos autónomos y si tardan en entregar pedidos les bajan la puntuación, les quitan las horas, cobran menos o incluso no trabajan".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.