Hasta 400.000 euros de beneficios: el éxito del negocio de los tatuajes en el Camino de Santiago

Ethan Clay, tatuador ecuatoriano, es propietario de uno de los negocios más boyantes de Santiago gracias a la ruta peregrina. Ya ha abierto dos estudios y ha tenido que contratar dos tatuadores: "El tatuaje que más me piden es la concha".

Santiago de Compostela se ha convertido en una auténtica mina de oro para algunos de los comerciantes gracias al Camino. Con casi medio millón de visitantes en 2024, la ruta peregrina aglutina un sinfín de personas que llegan a su destino ávidos de celebrar, incluso haciéndose una tatuaje.

Como contaba Equipo de Investigación en un especial de 2024, Ethan Clay, tatuador ecuatoriano, es propietario de uno de los negocios más boyantes de Santiago gracias al Camino. Sus dos estudios de tatuajes, para los que incluso ha tenido que contratar empleados, llegan a facturar hasta 400.000 euros al año.

"El tatuaje que más me piden es la concha, el símbolo de Santiago de Compostela. He calculado que hemos podido hacer más de 10.0000. No doy abasto", expresa el hombre, que tiene uno de sus negocios a tan solo 200 metros de la plaza del Obradoiro.

"Soy de California, de Estados Unidos, y me estoy haciendo un peregrino caminando en el Camino", cuenta un extranjero, que dice que conoció al tatuador porque buscó "en Internet y era el mejor valorado".

Los peregrinos inmortalizan en la piel su experiencia, un viaje que 13 siglos después del primer peregrino, el rey Alfonso II de Asturias, evoluciona de lo religioso a lo viral. Cantantes, políticos, actores o influencers lo han convertido en un fenómeno mundial que no para de crecer.

