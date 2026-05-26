Gabi Sanz revela lo que más puede preocupar a Zapatero y a su entorno: "Esa imagen del expresidente no podrá volver"

El periodista ha señalado que "estamos hablando de una persona que se nos presentaba insobornable, un hombre dedicado a los demás, a una ideología de izquierdas".

El periodista Gabi Sanz, de 'Vozpópuli', quien ha hablado en las últimas horas con el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha revelado que "el titular más llamativo es el de las joyas, que en términos de imagen es lo que más le puede preocupar a él y a su entorno".

Según ha explicado, el motivo es que "si las joyas son reales, de lujo y de un precio desorbitado, esa imagen del expresidente Zapatero no podrá volver, por más que le absuelvan los tribunales dentro de un mes. dos o 30 años, porque es una imagen que contradice toda su ejecutoria de los últimos 25 años".

"Estamos hablando de una persona que se nos presentaba insobornable, un hombre dedicado a los demás, a una ideología de izquierdas", ha señalado. Tras eso, ha recordado que "por ahí circula en las redes el famoso vídeo de 'ser socialista es dar más de lo que recibes'".

"Todo eso es incompatible con el Zapatero que se nos aparece en los medios de comunicación a raíz del auto del juez Calama y del informe de la UDEF desde el martes de la semana pasada", ha asegurado. Y se ha preguntado: "¿Cuál es el Zapatero real?". "Pues no lo sé", se ha contestado a sí mismo. "En su entorno aseguran que las joyas que hemos visto son regalos personales a Sonsoles Espinosa y una herencia de la madre y la tía de la esposa del presidente del Gobierno", ha dicho.

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