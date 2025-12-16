Lo de Revuelta con las ayudas de la DANA ya estaba inventado: Mikel Herrán recuerda cómo se robaba a los necesitados en el franquismo

Ante el escándalo de la organización Revuelta, cercana a Vox, Mikel Herrán explica en este vídeo qué fue el 'estraperlo', o cómo "robar ayudas a los más necesitados triunfaba en la España de los 40".

Mikel Herrán demuestra en el vídeo sobre estas líneas que lo de quedarse con ayudas humanitarias, como ha hecho la asociación Revuelta, cercana a Vox, con las donaciones a afectados por la DANA también está inventado.

España está llena de 'buenos samaritanos fakes', como explica el historiador, que recuerda cómo "robar ayudas a los más necesitados triunfaba en la España de los 40".

Es lo que se conoce como el 'estraperlo', que consistía en traficar con productos de todo tipo, pero especialmente con alimentos básicos en el mercado negro.

En la posguerra, Mikel apunta que "todo el mundo funcionaba a base de cartillas de racionamiento" que se repartían de forma desigual, "dando menos a los afines a la República o más a los partidarios del régimen". "Un poco como pretendía Revuelta repartir las ayudas", comenta.

En el mercado negro se podía conseguir productos básicos por cinco veces su precio, por lo que hubo mucha gente que vio un negocio, especialmente los funcionarios afines al régimen, desde alcaldes a generales.

En la posguerra, "mágicamente" la mitad de la cosecha acababa en el mercado negro, según Mikel, que señala que esto se convirtió en "una oportunidad de enriquecerse para todos los que tuvieran un mínimo de poder". De hecho, en Huesca, el gobernador civil llegó a utilizar el coche oficial para traficar con trigo, azúcar o café.

Esto llevó a que en el mercado oficial de racionamiento se sufriera una escasez de productos, "que se traducía en más hambre para aquellos que no podían acudir al mercado negro". Es lo que se recuerda como los años de la gran hambruna española, donde más de 200.000 españoles se murieron de hambre.

Mientras tanto, Dioniso Martín Sanz, secretario de Agricultura, se compró nada más terminar la guerra una finca de 1.600 hectáreas que, 10 años después, había aumentado a 6.000 "a base de trapicheos".

Franco era totalmente conocedor del estraperlo y, señala Mikel, "solo actuó cuando los escándalos alcanzaban una dimensión pública imposible de ignorar".

El dictador permitió el estraperlo porque, según Mikel, "sabía que estos generales y políticos corruptos le iban a ser leales". De hecho, señala que cuando se multaban a estos generales se anunciaba a bombo y platillo, pero "muchos no llegaba ni a pagar las multas".

"Corrupción y franquismo eran sinónimos", afirma Mikel, por lo que considera que no habría que sorprenderse de que "hayan llegado hasta nuestros días algunos partidos dignos de presidir su club de fans".

