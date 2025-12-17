Wyoming y Dani Mateo analizan los momentazos de Ayuso y Feijóo en la cena navideña del PP: "Eso hay que decirlo antes de las copitas..."

Del lío de Ayuso en su discurso a su exaltación de la amistad con Feijóo: El Gran Wyoming y Dani Mateo analizan en este vídeo de El Intermedio los momentazos de la cena de Navidad del PP de Madrid.

El Partido Popular de Madrid ha celebrado su tradicional cena de Navidad. En ese evento, al que han acudido más de 1.000 personas, se ha podido ver la buena sintonía entre Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Y, "en El Intermedio nos queremos sumar al buen rollo navideño y os queremos dar una serie de consejos para disfrutar de vuestra cena de empresa igual que Feijóo", destaca Dani Mateo, que resalta que el líder del PP "no lo tenía fácil ya que siendo Ayuso su anfitriona, podía haber sido perfectamente su última cena".

El primer consejo navideño es: "Mientras llega el centollo, tira de buen rollo". Y es que "es importante que desde el principio la gente esté a gusto en la cena y como en el evento parecían de derechas, qué mejor forma de empezar la noche que ensalzando los valores tradicionales", explica Dani Mateo, que enseña en el vídeo la defensa de Feijóo al catolicismo afirmando que no iba a decir "felices fiestas sino Feliz Navidad".

Por su parte, El Gran Wyoming enseña en el plató el lío de Ayuso en su discurso navideño. "Celebramos la fe y mucho más, porque es el ser y el estar unidos por una forma católica, cristiana de estar y que creo que nos representa a la mayoría", ha afirmando la líder del PP de Madrid en el vídeo, que Wyoming analiza así: "Está bien lo que dice, pero hay que hacerlo antes de las copitas porque luego estás un poco...".

Otro consejo de Dani Mateo es tener "cuidado con los combinados, que luego hablas demasiado". Y es que "en estas cenas es muy fácil entrar en la fase de la exaltación de la amistad y de esto no se libra nadie, ni Ayuso". El colaboradora enseña el mensaje de Ayuso a Feijóo: "Estamos en plena forma, presidente, siempre esperando a que llegue el momento de que puedas dar un paso adelante para ser una alternativa a esta desgraciada que nos ha caído a todos que se llama Pedro Sánchez".

"Qué milagro, Ayuso piropeando a Feijóo", destaca Dani Mateo, que afirma que "el problema con la exaltación de la amistad es que se te va la lengua demasiado". Como evidencia en el vídeo el discurso de Feijóo, donde según explica Wyoming Feijóo "acaba de reconocer que tuvo que pedir permiso a Isa para hacer una manifestación". "Pero bueno, que es el líder del PP", recuerda indignado Wyoming en el plató, donde Dani Mateo destaca que a Feijóo" "solo con pensar en meter la pata con Ayuso se le suelta la tripa".

Descubre estos y más consejos de Dani Mateo sobre los momentazos de Ayuso y Feijóo en la cena navideña del PP de Madrid en el vídeo principal de esta noticia.

