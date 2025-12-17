Pérez Llorca anuncia la creación de una comisión mixta para la reconstrucción por la DANA tras su reunión con Sánchez

Los detalles En esta comisión estarán representados el Gobierno, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y los municipios afectados por la catástrofe.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles la creación de una comisión mixta para abordar la reconstrucción de Valencia tras la DANA del pasado 29 de octubre de 2024. En esta comisión estarán representados el Gobierno, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y los municipios afectados por la catástrofe.

El propio Pérez Llorca ha anunciado este acuerdo alcanzado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa que ha ofrecido tras su encuentro con el jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa en la que ha sido su primera visita institucional a Madrid desde que tomó posesión como jefe del Consell tras la dimisión de Carlos Mazón.

En esta comisión, que ha surgido del propio gabinete de Pérez Llorca, se abordarán reivindicaciones históricas de la Generalitat Valenciana respecto a las cuestiones relacionadas con el agua, como la creación de un fondo de nivelación transitorio para afrontar los gastos sociales derivados de la catástrofe hasta que se apruebe un nuevo modelo de financiación autonómica, la creación de un plan hidrológico nacional que garantice el suministro a la Comunidad Valenciana a través de los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó o la financiación con fondos estatales de obras hidráulicas en las localidades afectadas por la DANA.

No obstante, pese al avance que supone este acuerdo, Pérez Llorca ha lamentado que la constitución de esta comisión llegue más de un año después de la catástrofe: "Yo solo llevo quince días en el cargo aproximadamente y ya no lo veo como un éxito, porque yo creo que eso tendría que haberse hecho desde el principio. Habrá que preguntarle al ministro por qué se ha tardado tanto tiempo en constituir esta comisión mixta".

Pérez Llorca denuncia la "poca voluntad de diálogo" de Sánchez

Pérez Llorca ha asegurado en rueda de prensa que ha visto "poca voluntad de diálogo" en su encuentro con Sánchez, que, asegura el president, está haciendo una apuesta por el agua desalada y por una "desaladora importante" en Torrevieja para permitir ese abastecimiento de agua. Además, ha aseverado que "hay un problema con el aumento de los caudales ecológicos que está imposibilitando que el agua llegue al Segura y eso se tiene que solucionar".

Al respecto, el jefe del Consell ha abogado que la nueva comisión se apoye en informes por parte de especialistas y que, en base a ellos, "se establezca cuál es el caudal ecológico y no en reglamentos que han sido aprobados y que consideramos desde la Comunitat Valenciana que no ha habido ese rigor técnico".

Llorca ha agregado que también "ha intentado hacer ver" a Sánchez que "por mucho que se apueste por la desaladora de Torrevieja, en el caso de la Comunitat Valenciana, si la instalación para canalizar esa agua desalada no está hecha", se estaría "poniendo ya en peligro toda la huerta alicantina".

"Son muchos puestos de trabajo y es una pérdida millonaria para nuestra provincia", ha advertido el mandatario valenciano, que ha recalcado que "si se quisiese hacer la apuesta por la desaladora, lo que no se puede es recortar el trasvase hasta que la instalación esté en funcionamiento y esté llegando el agua a los regantes".

