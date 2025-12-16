¿Desde cuándo lo sabía Vox? El caso Revuelta y las grabaciones que ponen al partido en apuros

La otra cara Las grabaciones muestran a Buxadé anticipando la pregunta que todos se hacen: "¿Vox lo sabía?". En privado presionaban a Revuelta para disolverse y proteger al partido, mientras en público insisten en que no tienen nada que ver, pese a la cercanía real.

Una serie de grabaciones publicadas por 'El Mundo' ponen a Vox en el ojo del huracán. Según estas conversaciones, el partido conocía desde marzo posibles irregularidades en la asociación juvenil Revuelta, vinculada a Vox, que presuntamente se habría quedado con dinero recaudado para ayudar a afectados por la DANA.

En las grabaciones, Jorge Buxadé, eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, no solo reconoce las supuestas irregularidades, sino que anticipa lo que todos preguntarían: "Si hay una noticia en la que vosotros estáis implicados, en una estafa, nos preguntarán: '¿Y Vox lo sabía?'… Vox sabía", se responde él mismo.

Además, Buxadé presionó a Revuelta para que se disolviera a cambio de no emprender acciones legales, preocupándose por que el escándalo no salpicara al partido. En privado, les decía: "Vosotros tenéis que mirar que trabajáis para nosotros" y "para mí, defender a Vox es defenderos a vosotros", dejando clara la conexión entre la organización juvenil y el partido.

Las grabaciones también revelan los dos engaños de los que hablaba Buxadé: el primero, el original, cuando se pidió dinero a la gente; y el segundo, un engaño posterior, porque, según él, "el dinero no se ha destinado a la DANA".

Pese a esto, en público Vox mantiene la misma versión desde que saltó el escándalo: "Revuelta no pertenece orgánicamente a Vox y serán los afectados los que tendrán que dar las explicaciones. Es una asociación que no tiene nada que ver con este grupo parlamentario", dijo la portavoz Pepa Millán.

Según 'El Mundo', Vox conocía estas irregularidades desde marzo, pero no se han denunciado hasta diciembre, justo cuando el caso ha salido a la luz. La preocupación del partido, según las grabaciones, no era investigar las supuestas irregularidades, sino evitar que el escándalo dañara la imagen de Vox, especialmente porque Santiago Abascal había promocionado a Revuelta en un vídeo animando a la gente a colaborar.

Ahora la pregunta que Buxadé ya se adelantaba a marzo sigue sobrevolando al partido: ¿Vox lo sabía? Y las grabaciones sugieren que, al menos en privado, la respuesta es clara.

