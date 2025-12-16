Ahora

El Intermedio

Una joven deja sin palabras a Isma Juárez al explicar qué significan las siglas UCO: "Unidad corrompida organizada"

Isma Juárez vuelve a poner a prueba la cultura general de los jóvenes con su concurso '¿Quién es Felipe González?'. En esta nueva temporada, el reportero estrena trofeo y deja momentos tan divertidos como sorprendentes en El Intermedio.

Isma Juárezregresa con su concurso '¿Quién es Felipe González?', en el que enfrenta a los jóvenes a preguntas de cultura general. Esta temporada llega con novedades, ya que ha creado un trofeo para los ganadores: el Felipón.

La primera pregunta, que da nombre al concurso, es precisamente quién es Felipe González. Una chica se sincera y reconoce que "no tengo ni puta idea", mientras que su amigo acierta con más detalles de los que esperaba Isma Juárez, ya que incluso añade que a Felipe González le sucedió Aznar. "Nos ha pintado la cara", bromea el reportero de El Intermedio.

Sin embargo, al joven se le atraganta la siguiente cuestión: "¿A qué corresponden las siglas de la OTAN?". Su respuesta no es correcta: "Organización transatlántica norte", y añade para justificarla: "me lo ha mi madre". Cuando Isma Juárez le pregunta: "¿Quién es Leire Díez?", el chico se muestra confundido y termina diciendo: "no sé si era la periodista con la que estuvo Mazón comiendo".

Por otro lado, Isma Juárez anima a otras chicas a participar en el concurso con una nueva pregunta: "¿Qué significan las siglas de la UCO de la Guardia Civil?". Las respuestas dejan al reportero descolocado y a punto de romper a reír. "Unidad contra la corrupción de" y "Unidad corrompida organizada", responden las jóvenes.

Puedes ver el concurso completo en el vídeo principal de El Intermedio.

