Wyoming y la táctica de la "manguera desbocada" del juez Peinado con Begoña Gómez: "Dispara imputaciones en todas direcciones"

Wyoming analiza en este vídeo la declaración de hoy de Begoña Gómez ante el juez Peinado. Según él, el magistrado usa una estrategia "poco ortodoxa", pero eficaz porque a la mujer de Pedro Sánchez "le está cayendo un buen chorreo".

Begoña Gómez declaraba hoy por cuarta vez ante el juez Peinado, en este caso por un presunto delito de malversación de caudales públicos. En su declaración, solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha admitido que su asistente de la Moncloa, Cristina Álvarez, le hizo algún favor puntual en gestiones personales dada la amistad entre ellas.

Wyoming recuerda en el vídeo sobre estas líneas que el propio juez Peinado descartó imputarles este delito "el mismo día que decidió encasquetárselo al delegado del Gobierno en Madrid".

El presentador de El Intermedio ve en el magistrado la 'estrategia de derecho de Oxford', o la "manguera desbocada" donde "dispara imputaciones en todas direcciones". Una táctica que, señala, "a algunos jueces les parece poco ortodoxa", pero que sin embargo es efectiva porque "a Begoña Gómez le está cayendo un buen chorreo".

Este sería el quinto delito que imputa el juez Peinado a la mujer de Pedro Sánchez, si bien Wyoming considera que "para el bingo solo le faltan homicidio, pertenencia a banda armada y empezar todas las frases con la muletilla 'en plan'".

Respecto a la petición por parte del juez de los correos de Begoña Gómez desde julio de 2018 hasta la actualidad, Wyoming considera que "o está completamente obsesionado con ella, o tiene demasiado tiempo libre".