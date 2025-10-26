Mark Bray denuncia haber recibido amenazas de muerte en EEUU: "Dijeron que me iban a matar frente a mis alumnos"

El historiador indica que publicaron su dirección en la red social 'X'. Como expone, tiene dos hijos pequeños y en el contexto actual de su país donde, por ejemplo, Charlie Kirk fue asesinado, sintió mucho miedo.

Andrea Ropero ha charlado con el historiador estadounidense Mark Bray, autor del libro 'Antifa'. El profesor universitario ha decidido trasladarse con su familia a España debido a las amenazas que ha recibido en EEUU. "Alguien publicó mi dirección en 'X'", denuncia, "tengo dos niños pequeños y decidimos salir del país".

Bray ha recibido amenazas, incluso, de muerte, en el que le decían que le iban a matar frente a sus alumnos o que iban a quemar su casa. "Cosas muy directas", expone, "en este contexto donde, por ejemplo, Charlie Kirk fue asesinado, me dio mucho miedo".

La reportera destaca que en EEUU se están celebrando grandes movilizaciones contra Donald Trump. Ejemplo de ello es la protesta 'No Kings'. "¿Es posible la resistencia?", pregunta Ropero al historiador. "Sí, tengo fe en la población de Estados Unidos", responde Bray.

"Las encuestas muestran que la mayoría están en contra de Donald Trump", indica el historiador, "lo que necesitamos es un movimiento, una forma de usar la energía de todo el mundo para resistir".

