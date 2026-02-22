Sánchez, al ataque contra el PP en Castilla y León: "Si este verano se produce otro incendio, ¿queréis a Mañueco al frente de la Junta?"

¿Qué ha dicho? El presidente ha afirmado que la comunidad autónoma tiene "un Gobierno dirigido por la resignación, las excusas y la mala gestión", y ha destacado "el cambio" que traería el PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la candidatura de Carlos Martínez para presidir la Junta de Castilla y León, argumentando que su gestión en Soria demuestra su capacidad para crear oportunidades y unir a la población. Durante un acto, Sánchez criticó al actual presidente, Mañueco, por su mala gestión y falta de oportunidades para los jóvenes, y pidió a los votantes apostar por el cambio que representa el PSOE. Además, destacó medidas del Gobierno central como la subida del salario mínimo y la prohibición del acceso a plataformas digitales para menores de 16 años. Sánchez también criticó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su visión negativa de España, subrayando que el país está en crecimiento. Finalmente, instó a Martínez a aplicar la Ley de Vivienda para proteger a los ciudadanos de Castilla y León.

"Si este próximo verano se produce de nuevo una tragedia en forma de incendio forestal, ¿queréis a Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León o a Carlos Martínez?", ha preguntado durante un acto de campaña del PSOE en Ponferrada, a lo que ha añadido: "¿Queréis para los próximos cuatro años, mientras se desangra la población de Castilla y León y salen todos los jóvenes por la falta de oportunidades, de nuevo a Mañueco al frente de la Junta o a Carlos Martínez luchando para que crear oportunidades en todas y cada de las provincias y territorios?".

De esta forma, el líder del Ejecutivo ha afirmado que antes de votar en las elecciones de Castilla y León, la pregunta que se tiene que hacer la población es si quieren "cambiar y avanzar o retroceder", ya que, según ha dicho, "estas elecciones van de eso, de cambio, y tienen un nombre y apellido, que es Carlos Martínez, y las siglas del PSOE".

En este punto, Sánchez ha cargado contra Mañueco y su Gobierno, asegurando que "está dirigido por la resignación, las excusas y la mala gestión". "Por eso, si queremos cambio, yo lo que le pido a la ciudadanía de Castilla y León es que apuesten por las siglas del PSOE y su candidato", ha expresado, al tiempo que se ha mostrado convencido de que Carlos Martínez "va a ser el próximo presidente de Castilla y León".

Así, ha destacado que "la buena política es lo que ha hecho Carlos durante mucho tiempo al frente del Ayuntamiento en Soria, que es unir a la gente, visibilizar las grandes oportunidades que tienen los territorios y poner a las personas en el centro, creando oportunidades". "Vas a ser un gran presidente de la Junta de Castilla y León", ha manifestado.

Tras ello, el líder nacional de los socialistas ha destacado algunas de las medidas acordadas por el Gobierno central pensado en la ciudadanía, como la "nueva subida del salario mínimo" y el anuncio de que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años. "Vamos a quitar las sucias manos de los tecnoligarcas de la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas y de sus móviles. Es una causa que merece la pena luchar", ha aseverado.

Carga contra Feijóo

Asimismo, el también secretario general del PSOE se ha mostrado crítico con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus palabras sobre el panorama en España. "El jefe de la oposición dijo que España se caía a pedazos, que se hunde, y la realidad es que estamos creciendo el año pasado al 2,8% y tenemos casi 22 millones de personas ocupadas", ha subrayado, a lo que ha añadido que "la verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre".

En lo referente a la situación de la vivienda, el presidente del Gobierno ha aprovechado para hacer una petición a Carlos Martínez, el candidato del PSOE a presidir la Junta: "Te pido que el próximo 15 de marzo, cuando tengas la mayoría para poder gobernar, apliques la Ley de Vivienda; estoy convencido de que lo vas a hacer". Con ello, ha dicho Sánchez, Martínez podría "contener los precios y evitar que la vivienda protegida se venda a fondos buitre", así como "trabajar codo con codo el Gobierno de España y el de la Junta" de Castilla y León "para dar vivienda a la gente joven y que no tenga que emigrar a otros lugares".

