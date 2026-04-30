Elizabeth Duval, tras llamar Ester Muñoz "periodista" a Vito Quiles: "Me parece grave, ¿qué considera el PP que es un periodista?"

"Entiendo que haya periodistas que quieran hacerle preguntas a la señora Begoña Gómez", ha dicho Ester Muñoz cuando le han preguntado por la polémica de Vito Quiles. La escritora y filósofa Elizabeth Duval critica las declaraciones de la portavoz del PP. En el vídeo, los detalles.

La periodista y escritora Elizabet Duval reacciona a unas declaraciones de Ester Muñoz, del PP, acerca de la nueva polémica de Vito Quiles, quien subió un video a sus redes sociales en el que se aborda a Begoña Gómez. La esposa del presidente, por su parte, va a interponer una denuncia por agresión contra el agitador Vito Quiles.

En el Congreso de los Diputados, a la pregunta de los periodistas, Muñoz respondía, tal como podemos ver en este vídeo, lo siguiente: "Creo que la señora Begoña Gómez tiene que dar muchas explicaciones (...) Yo entiendo que haya periodistas que quieran hacerle preguntas a la señora Begoña Gómez, porque la señora Begoña Gómez dejó de ser una persona privada del día que utilizó La Moncloa para sus negocios, está siendo investigado y está procesada por cuatro delitos en esta situación".

Más allá de esto, añadía la portavoz de PP: "Condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, por supuesto, también al periodista, porque las imágenes que hemos visto lo que parece es que quien recibe violencia es el periodista. Pero en el caso de que fuera al revés también".

A Duval le parece realmente "revelante" estas palabras de Muñoz, de cómo la portavoz del PP decía "no es una ocasión, sino en dos, que a ella le parecía que quien había hecho eso ayer era un periodista". "Esto es una cuestión que me parece realmente grave", critica Duval.

Es decir, "¿qué considera el PP qué es un periodista? ¿Qué considera el PP que es hacer un trabajo periodístico y cuál es su opinión de lo que hace Vito Quiles? ¿Es Vito Quiles para el PP un periodista?", remata la escritora. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

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