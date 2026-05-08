'Show Me the Dani', indignado ante la subida de los condones por la guerra en Irán: "Como tengan sabor, habrá que pedir hipoteca"

Mientras los mercados reaccionan con optimismo ante una posible tregua en Irán y la UE avisa de una grave crisis energética, el 'criptobro' de Dani Mateo 'invierte' en condones cuando su precio subirá un 30% por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Sandra Sabatés y Wyoming analizan la actualidad económica en las 'Páginas Salmonete', que hoy pasa por la posible tregua en la guerra de Irán y cómo ha hecho que baje el precio del petróleo y se disparen las bolsas.

Con esta bajada, Wyoming augura que en las gasolineras va haber "tantas personas acampando y haciendo cola para repostar que hasta Rosalía se ha puesto celosa del surtidor de diésel".

Pese al alivio en los mercados, la Unión Europea advierte de que podríamos estar ante la crisis energética más grave de la historia, si no se estabiliza la situación en Oriente Medio, por la falta de suministro de petróleo y gas, aunque de momento el abastecimiento está garantizado.

Esto, sumado a "un virus mortal llegando en crucero" y que "nos quedan tres años más de Trump dirigiendo nuestro destino" diseñan "un panorama desolador" para Wyoming, que señala que no lo es tanto para los colchoneros, "que ya están acostumbrados a sufrir".

En relación a esto, 'Show Me the Dani' habla de otro producto cuyo precio va a subir por el bloqueo del estrecho de Ormuz: los preservativos, que van a encarecerse un 30%. "Como tengan sabor, habrá que pedir hipoteca, como los pobres", señala el 'criptobro' de El Intermedio.

Dani asegura que ya ha invertido en condones, hasta el punto que afirma tener "más que criptomonedas" y le reparte unos cuantos a Wyoming y Sandra: "Están lavados, como mi dinero".

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