Así fue la entrevista de Soledad Gallego Díaz con Sandra Sabatés en El Intermedio: "Me gusta ver las cosas y contarlas"

La presentadora de El Intermedio entrevistó a la periodista en 2018 dentro de su sección 'Mujer tenía que ser'. Gallego-Díaz acababa de estrenarse en el cargo de directora del diario 'El País'.

Este martes fallecía la periodista Soledad Gallego-Díaz que, además, fue la primera mujer directora del diario 'El País'. El Intermedio tuvo oportunidad de entrevistarla en 2018 con motivo de este nombramiento dentro de la sección 'Mujer tenía que ser', donde hizo un repaso de su vida profesional.

Como señalaba Sandra Sabatés, Gallego-Díaz ha sido un "referente indiscutible para varias generaciones de periodistas". La periodista reflexionaba junto a Sandra sobre la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y de dirección.

Gallego-Díaz exponía que "en momentos dados la única solución son las cuotas ya que, durante muchísimos años, ha sido imposible colocar mujeres en, por ejemplo, el comité editorial". "Tiene que haber una presencia mayor de mujeres porque las mujeres están en la calle, en las empresas, en la vida cotidiana y tienen que estar también en los puestos de opinión", señalaba.

La periodista madrileña también recordaba sus orígenes, a su madre cubana y a su padre "matemático, de Jaén y comunista". "Mi familia era un poco exótica", afirmaba, "eran una pareja de mucho carácter los dos, me gustaban mucho". De ellos aprendió que a la gente "se la juzga por lo que hacen y no por lo que piensan".

Gallego-Díaz decidió estudiar periodismo por su curiosidad. "Me gusta ver las cosas en lo posible, verlas yo y contarlas", explicaba a Sandra. Y añadía: "Es uno de los trabajos más bonitos del mundo". En su casa preferían que se hubieran dedicado a la docencia, pero ella tenía claro, desde muy joven, que lo suyo era el periodismo. Por ello, decidió presentarse al examen para poder entrar en una escuela oficial de Periodismo. "Enseguida empecé a trabajar con 18 años y hasta ahora", añadía.

En el momento que ella entró en la escuela, había mujeres estudiando, pero no como docentes, no era extraño que las mujeres estudiaran esa carrera. "Lo que era raro es que la mujer quisiera hacer cosas que no estaba previsto que hicieran las mujeres periodista", añadía, "por ejemplo hacer deportes o economía, las zonas duras de información". "Eso, poco a poco, despareció", exponía.

Su primer trabajo fue en la Agencia de Información Pyresa, en plena dictadura. Gallego-Díaz recuerda que la redacción era complicada. "Había muchas informaciones que tenían un sesgo político", contaba, "y los jefes eran terriblemente paternalistas con las mujeres que trabajábamos ahí, consideraban que debían protegernos y defendernos". Esto hacía que no pudieran trabajar bien.

La periodista fue despedida de la agencia debido a una huelga porque se habían producido una serie de detenciones. Quisieron hacer una huelga de silencio, pero ella fue llamada por el director de la agencia que le preguntó si estaba haciendo huelga y fue despedida. "Fue una época bastante dura", recordaba.

En ese momento, como explicaba, "jugarse el puesto no era tan difícil como ahora". La gente, entonces, tenían "la convicción política de que tenías que hacer cosas porque estabas en una dictadura". Además, había mucho trabajo.

Gallego-Díaz llegó a 'El país' casi en sus inicios, lo que le ha permitido ver la evolución de España desde su diario. La periodista consideraba que el país "es muchísimo mejor de lo que era" debido a la existencia de leyes democráticas, una Constitución que "tiene una estructura democrática impecable, que reconoce los derechos y los protege".

La periodista, además, consiguió el borrador de la Constitución a base de insistir. "No era justo que ese texto estuviera en manos de un pequeño grupo de gente, de una élite, mientras que los ciudadanos que íbamos a hacer lo que teníamos que comprender, esa Constitución estaba hecha para nosotros", añadía.

También reflexionaba sobre qué requisitos debe tener un buen periodista. Gallego-Díaz ponía, como primera condición, "tener una mala salud de hierro". "Paciencia, porque te tiras la vida esperando, tener curiosidad, y, luego, tienes que procurar ser razonablemente justo en lo que cuentas, no puedes mentir", añadía.

Gallego-Díaz compartía con Sabatés la noticia que le gustaría publicar. "Son siempre positivas con el tema de que se llegue a un acuerdo para regular la inmigración", señalaba la periodista, "creo en la necesidad de que Europa coopere entre ellas para encontrar fórmulas de gestionar estos flujos de inmigración".

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